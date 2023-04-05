在中國強烈反對之下，蔡英文總統過境洛杉磯的行程，仍然堅持要與美國眾議院議長麥卡錫見面，在美台對大陸「不示弱」之下，大陸是否也會展現軍力「示強」，讓兩岸關係再次掀起一股山雨欲來風滿樓的情境，美中台三方在「蔡麥會」之後，又將變成何種狀態，恐怕全世界都睜大眼睛在看。

在蔡英文總統3月29日出訪之前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此就已經高調回應說：民進黨當局出於謀獨政治私利，製造各種藉口，利用各種機會，從事謀獨活動。她甚至強硬的說：「如果與美眾議長麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。

大陸外交部發言人毛寧也回應說：「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義任何理由『竄美』，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。」

中國強烈反對「蔡麥會」

當麥卡錫確定與總統蔡英文在美東時間4月5日會面之後，外媒問到中國是否會舉行軍事演習，中國外交部發言人毛寧再次強調，中方堅決反對美方安排蔡英文過境訪美，堅決反對美國政府第三號人物眾議長麥卡錫同蔡英文會見。中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。

毛寧還說，因為此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損害中方主權和領土完整。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不得允許蔡英文過境，不安排美政要和官員同蔡會面或接觸。中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。

在中國強烈的警告之下，美國白宮首席副發言人奧莉維亞•達爾頓（Olivia Dalton）針對麥卡錫宣布4月5日將與蔡英文會面一事表示，蔡英文的過境是「非常例行性的」，「中華人民共和國這次也沒有理由過度反應」。

至於白宮是否已見到中國有任何反應的跡象，達爾頓說，拜登政府對此事的信號非常清楚。她說：「正如我剛剛所說的，這些是例行性的過境。每一次，你知道，每一次，過去7年來大概每一年，台灣總統都有過境美國。所以沒有理由有任何過度反應，或是中華人民共和國有任何理由對這次作出不同的反應」。

同樣的，台灣外交部也發表強硬的聲明強調，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，而且北京對蔡英文總統出訪的批評越來越荒謬。外交部還說：「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，在發展與世界其他國家關係方面有權做自己的決定」，外交部也聲明說：「（台灣）不接受任何國家以任何理由進行干擾或打壓，也不會因為恐嚇或干擾而自我設限」。

從以上的聲明可知，大陸方面對於「蔡麥會」已經到了寸步不讓的地步，美國雖然沒有強硬的表示，但白宮所發出的「蔡英文的過境是非常例行性的」，「中華人民共和國這次也沒有理由過度反應」，其實也是軟中帶硬，還是有力挺「蔡麥會」的意味。

反倒是台灣外交部強調「台灣從來都不是中華人民共和國的一部分」，特別是那句「不接受任何國家以任何理由進行干擾或打壓，也不會因為恐嚇或干擾而自我設限」。可見，蔡政府不會因為中國的恐嚇而有所退縮，反而展現出一股「不示弱」的強硬態度。

蔡政府不做第三次退讓

事實上，蔡英文過境紐約時，在哈德遜研究所的閉門演說，以及沒有見到蓬佩奧，這已經是有所退讓，相對於蔡政府沒有讓麥卡錫到台灣訪問，這已經是第二次的退讓，如果連到洛杉磯都見不到麥卡錫，那就是第三次對中國退讓，也是徹底對中國示弱，蔡英文返台之後必然會遭到綠營各方的指責，甚至提前跛腳，所以在回程時特別使出一些迷霧，到4月3日才由麥卡錫辦公室先行發布要進行「蔡麥會」的訊息，讓雙方見面的責任由美方來扛，蔡政府再以「不示弱」的態度，打蛇隨棍上。

當然，在美台雙方都有「不示弱」的態度之下，大陸官方已經像去年8月裴洛西訪台前狠話說盡，大陸這次若不再以軍事實力「示強」，恐怕難以杜大陸人民的悠悠之口。以這兩天大陸軍機不斷的穿越台海中線，這已經顯示大陸這次有再次以軍事實力對台「示強」的預示，至於接下來共軍還可能有什麼動作？

香港中評社前兩日曾發出快評，指大陸可能使出的軍事動作警告說：「是再一次圍台軍演，或戰機穿島？也可能是其他一樣深具威懾力的反擊方式。當解放軍機、艦更靠近台灣的時候，島內的人一定會更加有感」。所以讓台灣「有感」，恐怕是這次大陸要對台使出「堅決回擊」的軍事操作。

只是，當大陸要讓台灣「有感」之時，美軍兩艘航母尼米茲號在東海、雷根號在日本，而美菲也選擇在4月11日至28日舉行有史以來規模最大的聯合軍演，這次軍演稱為「肩並肩」（Balikatan），也是首次在南海進行實彈射擊，地點位於菲律賓北呂宋、安蒂克（Antique），以及和南海相近的巴拉望。

所以，在美台都有「不示弱」的姿態之下，如果大陸也採取軍事「示強」的態度回應「蔡麥會」，兩岸是否會對撞，不免讓有識之士憂心忡忡！

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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