記憶體產業近來迎來景氣落底，以及未來財報有望展開成長的正向消息，全球記憶體龍頭股美光29日展開強勁彈升行情，帶動美股的威騰電子也勁揚5.75％，另大陸記憶體大廠北京君正及兆易創新等，股價都同步上漲4％上下。

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