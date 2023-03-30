記憶體產業近來迎來景氣落底，以及未來財報有望展開成長的正向消息，全球記憶體龍頭股美光29日展開強勁彈升行情，帶動美股的威騰電子也勁揚5.75％，另大陸記憶體大廠北京君正及兆易創新等，股價都同步上漲4％上下。
記憶體落底＋庫存好轉 美光股價飆台DRAM股樂
美光傳出記憶體最壞已過，同時庫存情況可望好轉，29日股價飆漲7.19％，台股DRAM記憶體族群也一展歡顏，南亞科（2408）、華邦電（2344）及旺宏（2337）等，都齊步大漲2％～5％。
美光傳出記憶體最壞已過，同時庫存情況可望好轉，29日股價飆漲7.19％，台股DRAM記憶體族群也一展歡顏，南亞科（2408）、華邦電（2344）及旺宏（2337）等，都齊步大漲2％～5％。
記憶體產業近來迎來景氣落底，以及未來財報有望展開成長的正向消息，全球記憶體龍頭股美光29日展開強勁彈升行情，帶動美股的威騰電子也勁揚5.75％，另大陸記憶體大廠北京君正及兆易創新等，股價都同步上漲4％上下。
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