新加坡總理李顯龍30日出席博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式演講時表示，亞洲各國應建立一個緊密和互相交織的關係網，除可加強與中國關係，亞洲各國之間也需深化彼此合作，同時亞洲仍要保持開放、與歐美各國加強聯繫，進而變得更強大和更具韌性。他也對全球不穩因素提出看法，除面臨疫情打亂供應鏈、產業鏈、俄羅斯發動戰爭等影響外，最憂心的是中美關係。

李顯龍也說，作為亞洲重要經濟體，中國扮演的角色舉足情重，也樂見中國繼續扮演多邊主義和區域合作支持角色。但他坦言，各國間勢必會有分歧，關鍵是要保持須經貿關係不受影響、正常往來，即便某些觀點不同，但為了各國人民福祉，必須更加務實合作。

李顯龍認為，亞洲是充滿機遇的區域，有超過全球一半人口，且受教育人口越來越高。其中的中國已是全球最大經濟體之一，消費市場、科技水準與勞動力水平持續提升，印度也不斷發展，東協也預計在2030年成為全球第四大經濟體，但持續發展的實現基礎是保持區域的穩定開放。

實際上亞洲也遇到不少動盪，李顯龍指出，除新冠疫情打亂供應鏈、產業鏈外，俄羅斯發動戰爭等情形也打亂多邊體系。他最憂心的是中美關係，強調要保持穩定關係這點上，大國責任特別大，一旦任何衝突都會帶來嚴重後果。目前中美在貿易、投資、網路與新興技術等出現競爭，同時點出全球面對糧食、能源、流行病等危機進度已嚴重落後。