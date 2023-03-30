看準無人載具產業後勢看好，由玉山科技協會主辦、玉山科技協會南台灣分會承辦的2023南台灣科技產業論壇，30日舉辦2場專題演講，分別由台灣科技產業園區電電公會理事長周光春主講「半導體產業與工業4.0工業製造的未來趨勢」，以及今周刊、財信傳媒集團董事長謝金河主講「南台灣經濟的挑戰與機會」。

無人機產業聯盟30日舉辦2場專題演講。(記者張雅雲攝)

中華民國無人載具系統產業發展協會（無人機產業聯盟）於3月30日上午舉行籌組論壇，召集產官學研各界菁英共同討論協會的發展與願景；下午聚焦高雄無人機產業鏈前景的2023南台灣科技產業論壇，也在高雄展覽館304B廳登場，邀請各科技領域專業人士，以南台灣科技趨勢為主題，深入探討位轉型、各種智慧科技應用及亞灣5G、AIOT園區發展等議題。

周光春透過專題演講分享台灣半導體產業從過去到現在一路走來的產業架構與產業轉型；謝金河則從產業動態、國際與兩岸關係，分析南台灣經濟的挑戰與機會。

論壇活動最後壓軸的專題座談由藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元主持，針對「無人機與5G、AIOT未來發展趨勢及無人機(DROV)產業鏈AI垂直整合平台」的主題，邀請金屬工業發展中心前執行長林秋豐、眾達國際法律事務所主持律師陳世杰、華淵鑑價股份有限公司董事長陳聯興、鑀成科技股份有限公司創辦人江宏祥及銀創雲端科技股份有限公司董事長黃水成擔任與談人。

黃水成說，無人載具包括無人機、無人車、無人船、無人潛艇、攻擊型無人機等，可廣泛運用於商業、農業及軍事等領域，透過電腦控制及演算，甚至可用無人車載無人機執行任務，未來可以將設備零組件生產、教育訓練及運輸物流業結合成完整的產業鏈，成為高雄新興的產業聚落。

他說，看好推動5G智慧共桿是政府政策，而高雄有金屬工業發展中心做後盾，再加上機電整合、模具、電腦人才濟濟及完整的技術傳承，絕對有條件可以發展成為無人載具產業的重鎮。(記者張雅雲/高雄報導)