美軍中央司令部（United States Central Command）3日宣布，當日對敘利亞發動空襲，並且狙殺負責歐洲攻擊計畫的伊斯蘭國（ISIS）高階領袖賈布里（Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri）。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、法國《世界報》（Le Monde）、歐洲新聞（Euronews）報導，美軍中央司令部3日發布聲明，宣布當日在敘利亞進行單邊空襲行動，狙殺伊斯蘭國高階領袖賈布里。賈布里負責歐洲的攻擊計畫，以及發展伊斯蘭國的領導結構。

聲明指出，空襲行動並未傷及任何平民。

美軍中央司令部司令、陸軍上將庫里拉（Michael Kurilla）在聲明中表示，伊斯蘭國持續對區域構成威脅，儘管該組織已有所式微，但仍有能力在區域內策劃行動，並意圖在中東以外發動攻擊。

聲明指出，狙殺賈布里將會「暫時擾亂伊斯蘭國策動其他攻擊的能力」。

聲明強調，美國致力於打擊伊斯蘭國，並且將與盟友持續在伊拉克與敘利亞的打擊行動。

另外「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）指出，一架美軍無人機在敘國西北部伊德利布省（Idlib）攻擊賈布里，當地救援組織「白盔」（White Helmets）稱，在攻擊現場救援一名男子，不過男子最終傷重不治。

伊斯蘭國近年來宣稱是多起歐洲大型恐怖攻擊事件的幕後主謀，包括2015年11月在巴黎發生的自殺炸彈及槍擊事件，釀成逾130人喪命；2016年7月，一輛貨車衝撞在法國尼斯街頭慶祝國慶的群眾，造成86人喪命；同一年，比利時布魯塞爾連環爆炸案也釀成約30人喪命；2017年西班牙巴塞隆納車輛衝撞恐攻造成16人罹難。

美軍2月才狙殺另一名伊斯蘭國高階領袖荷姆西（Hamza al-Homsi），造成4名美軍受傷。

美軍2月才與庫德族為首、美國支持的軍事團體「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）在敘國發動空襲，狙殺伊斯蘭國高階領袖荷姆西（Hamza al-Homsi），當時這場空襲行動造成4名美軍受傷。

文章來源：US strike kills senior ISIS leader in Syria, US Central Command says
文章來源：Islamic State leader who claimed France terror attacks reportedly killed in Syria
文章來源：US military says strike in Syria kills IS leader who planned Europe attacks
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