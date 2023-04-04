美軍中央司令部（United States Central Command）3日宣布，當日對敘利亞發動空襲，並且狙殺負責歐洲攻擊計畫的伊斯蘭國（ISIS）高階領袖賈布里（Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri）。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、法國《世界報》（Le Monde）、歐洲新聞（Euronews）報導，美軍中央司令部3日發布聲明，宣布當日在敘利亞進行單邊空襲行動，狙殺伊斯蘭國高階領袖賈布里。賈布里負責歐洲的攻擊計畫，以及發展伊斯蘭國的領導結構。

CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 4, 2023

聲明指出，空襲行動並未傷及任何平民。

美軍中央司令部司令、陸軍上將庫里拉（Michael Kurilla）在聲明中表示，伊斯蘭國持續對區域構成威脅，儘管該組織已有所式微，但仍有能力在區域內策劃行動，並意圖在中東以外發動攻擊。

聲明指出，狙殺賈布里將會「暫時擾亂伊斯蘭國策動其他攻擊的能力」。

聲明強調，美國致力於打擊伊斯蘭國，並且將與盟友持續在伊拉克與敘利亞的打擊行動。

另外「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）指出，一架美軍無人機在敘國西北部伊德利布省（Idlib）攻擊賈布里，當地救援組織「白盔」（White Helmets）稱，在攻擊現場救援一名男子，不過男子最終傷重不治。

A person was killed by a missile strike from an unidentified drone on the outskirts of the town of Killi, north of #Idlib, #Syria, today, Monday, April 3. Our teams responded and took the injured person to Bab Al-Hawa Hospital, where he died.#WhiteHelmets pic.twitter.com/pnmM9PYuZf — The White Helmets (@SyriaCivilDef) April 3, 2023

伊斯蘭國近年來宣稱是多起歐洲大型恐怖攻擊事件的幕後主謀，包括2015年11月在巴黎發生的自殺炸彈及槍擊事件，釀成逾130人喪命；2016年7月，一輛貨車衝撞在法國尼斯街頭慶祝國慶的群眾，造成86人喪命；同一年，比利時布魯塞爾連環爆炸案也釀成約30人喪命；2017年西班牙巴塞隆納車輛衝撞恐攻造成16人罹難。

美軍2月才狙殺另一名伊斯蘭國高階領袖荷姆西（Hamza al-Homsi），造成4名美軍受傷。

美軍2月才與庫德族為首、美國支持的軍事團體「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）在敘國發動空襲，狙殺伊斯蘭國高階領袖荷姆西（Hamza al-Homsi），當時這場空襲行動造成4名美軍受傷。