人行本周淨投放人民幣8,110億元 創逾兩個月新高 12:132023/03/31 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國人民銀行31日公布，為維護季末流動性平穩，今日開展人民幣（下同）1,890億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據此計算，公開市場本周連續5日淨投放，單周累計達8,110億元，創逾兩個月新高。 據路透統計，本周逆回購到期總額3,500億元，其中周二佔比逾半，今日到期量為周內低點70億元。 人民幣中間價下調22個基點 人行2000億逆回購 俄羅斯、中東地區相繼接納… 人民幣國際化大躍進 大陸「三桶油」年報出齊 合計日賺近人民幣10億元 #人民幣 #創逾 #兩個月新高 #本周 #淨投放 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣在岸價收挫165個基本點 跌回6.88元區間 19:112023/03/27 財經 總投資約人民幣521億元！中海油與殼牌簽署合作協定 22:042023/03/27 財經 中國、巴西雙邊貿易 以人民幣結算 04:102023/03/31 財經要聞 興櫃生力軍 本周三連發 04:102023/03/27 證券．權證 公積金新政成陸促房市新標配 貸款額度提至百萬人民幣 13:062023/03/27 房市新訊 在岸人民幣收跌38個基點 18:342023/03/29 財經 巴西宣布與陸達成協議 雙邊貿易可用本幣結算 13:082023/03/30 兩岸 大陸2月發行新增地方政府債券 共計4419億人民幣 10:362023/03/27 兩岸 巴西宣布與大陸進行本幣結算 大陸外交部指便利貿易投資 17:322023/03/30 兩岸 《國際經濟》收緊銀行監管 傳拜登政府本周出招 15:392023/03/30 財經 中國與巴西達協議 貿易用本幣結算 04:102023/03/31 產業財經 人民幣中間價下調115基點 調幅0.17％ 11:222023/03/30 財經 新循環賽開打－張貽程蟬聯總冠軍 新循環開打 04:102023/03/26 產業特刊 大陸巴西貿易結算不再用美元 陸專家指人民幣海外影響增強 18:042023/03/30 兩岸 「去美元化」加速中 短短48小時全球開花 17:392023/03/30 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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