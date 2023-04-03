香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）3日一度貶破6.9元，低見6.9007元，截至3日下午4時40分，離岸價報6.8959元，在岸價報6.8906元。

人民幣兌美元中間價3日報6.8805元，貶值88個基本點。上一交易日中間價6.8717元，上一交易日官方收盤價6.8713元，上一交易日夜盤收報6.8745元。

外匯交易員指出，3月財新製造業PMI不如預期，加上市場對美國聯準會（Fed）5月繼續升息的預期升溫，美元反彈也部分施壓人民幣匯率。