香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）3日一度貶破6.9元，低見6.9007元，截至3日下午4時40分，離岸價報6.8959元，在岸價報6.8906元。
人民幣兌美元中間價3日報6.8805元，貶值88個基本點。上一交易日中間價6.8717元，上一交易日官方收盤價6.8713元，上一交易日夜盤收報6.8745元。
外匯交易員指出，3月財新製造業PMI不如預期，加上市場對美國聯準會（Fed）5月繼續升息的預期升溫，美元反彈也部分施壓人民幣匯率。
人民幣兌美元在岸價（CNY）3日收貶192個基本點，低見6.8948元。人民幣兌美元在岸價3日收報6.8905元，較上一交易日下午4時30分收報6.8713元，貶192個基本點。較晚上11時30分最後成交價6.8745元，貶值160個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）3日一度貶破6.9元，低見6.9007元，截至3日下午4時40分，離岸價報6.8959元，在岸價報6.8906元。
人民幣兌美元中間價3日報6.8805元，貶值88個基本點。上一交易日中間價6.8717元，上一交易日官方收盤價6.8713元，上一交易日夜盤收報6.8745元。
外匯交易員指出，3月財新製造業PMI不如預期，加上市場對美國聯準會（Fed）5月繼續升息的預期升溫，美元反彈也部分施壓人民幣匯率。
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