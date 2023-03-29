人民幣兌美元在岸價收報6.8883，較28日下午4時30分收報6.8845，跌38個基點或0.06％，較晚上11時30分最後成交價6.8850，走弱33個基點。

離岸價（CNH）早段亦跌破6.89，最低至6.8955，截至下午5時06分，離岸價報6.8897，在岸價報6.8871。官方29日開出的中間價報6.8771，較28日報6.8749，下調22個基點。

交易員指出，銀行業危機趨於緩和，市場焦點重新轉向通膨，但市場訊息仍較為混亂，預計短期人民幣仍可能追隨美元波動，但幅度相對偏小。