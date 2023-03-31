高盛發表報告，預測中國大陸出於對輸入性通膨和外匯穩定問題，不會通過人民幣大幅貶值，來推動經濟實現可觀增長。

高盛認為，目前中國出口匯率彈性逐步下降，主要與國內企業出口商品複雜程度提升有關，倘若以人民幣貶值刺激，可能會令CPI水平在今年較後時間升穿3％目標水平，若人民幣兌主要貿易經濟體貨幣貶值10％，或導致中國CPI或PPI在一個季度之內，上升0.5％和2.5％，一年間將分別上升1％和5％。