台積電內部公告，為支持公司全球化的擴張以及加速海外營運組織的效能，將自4月1日起增設海外營運辦公室。而海外營運辦公室的核心團隊，包括營運、品質暨可靠性、企業規劃、資材管理、資訊、財務、法務、人力資源等各組織專業人員，以加速整合海外營運的組織效能。

台積電新設立的海外營運辦公室，將負責監督及管理TSMC Arizona Corporation和Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM）。亦即台積電在美國亞利桑那州12吋廠及日本熊本12吋廠，未來都將由海外營運辦公室負責營運。

台積電亦公告美國廠及日本廠主管，包括美國TSMC Arizona董事長由凱西迪（Rick Cassidy）擔任，執行長由晶圓廠營運副總經理王英郎於原有職責外擔任，總經理由TSMC Arizona資深副總經理哈里森（Brian Harrison）接任。日本JASM由晶圓廠營運副總經理廖永豪於原有職責外擔任執行長，總經理由堀田祐一續任。