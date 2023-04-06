jpp-KY經寶精密首季原為產業淡季，但是隨著疫情解封，航太產業大舉復甦，經寶精密在疫情期間耕耘的航太維修市場訂單在今年初開始發酵，再連續一、二月創下歷史次高紀錄之後，三月份在法國子公司業績加持下，月營收一舉突破歷史新高紀錄。

jpp-KY經寶精密指出，現階段是在非航太事業部門稼動率不高的時期，雖然4月份泰國有新年長假(泰國潑水節)，工時較低，但數位飲料機也在3月開始小量出貨，預期4月開始就會慢慢恢復供貨，數位飲料機是經寶數位加值機的客戶研發的整合性產品，不但能調配數十種咖啡、飲料，還結合了類似台灣7-11 ibon的功能，上面除了可以進行儲值、繳納電信費、規費，廠商目前也正在開發其他銀行端的功能，因此在泰國的商場、捷運站都能看到它的蹤影，除了泰國本地的布建，客戶也同時規劃往東南亞如印尼、馬來西亞及澳洲等國家銷售，保守預期最少還有2~3年的布建時間。

在轉單效應下，從疫情期間就開始增加的伺服器產品，今年有AI題材的加持，客戶拉貨力道也如預期逐月增溫，全年度的成長展望不變，等潑水節過後，經寶非航太事業的部分將慢慢開始進入旺季生產的時間，在航太事業、非航太事業同時運轉之下，屆時將有機會再度創下營運紀錄。