美食-KY表示，單月營收自去年8月以來連8月繳出年成長，展望2023年，積極發展的美國市場預期將受惠加速展店效益，帶動營收續創新高。中國大陸首季景氣亦見復甦跡象，民生消費動能有機會逐季改善，若配合重啟展店、單店營收回升，則烘焙旺季營運表現可期。

美食-KY指出，據美國調研機構最新調查數據，餐飲業同店來客數仍遠低於疫前水準，且落差甚至達雙位數之譜。然而，美國85度C門市日均來客數近月持續走揚，3月更超越2020年初疫情前水準、創2019年以來高點，帶動單月營收改寫新高。

法人認為，美食-KY在美國市場憑藉明確品牌定位及領先同業的研發能力，帶動85度C門市客流量節節上升，持續擴大市佔率，更有利未來將營業版圖持續擴大至美國各州市場，對2023～2025年的美國店數及營收成長空間更樂觀看待。

同時，美食-KY在中國大陸的營收動能亦開始出現顯著改善，3月營收規模回升至半年來高點、年增達雙位數百分比。法人看好，隨著民生必需消費動能復甦，美食-KY今年中國大陸市場營收復甦動能可望持續增溫，挹注整體合併營收表現。