在外資的買超加持下，保德信指出，台股上週氣勢如虹，單週強彈2.38%，漲勢僅次於中國股市的3.3%，至於第三名則是同樣由外資買盤推升的印度股市，週漲幅1.21%，其他東協市場則是維持小漲，漲幅皆在1%之內，僅有南韓股市週線下挫-0.58%，成為獨憔悴的亞洲市場。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，在這波美股多頭帶動下，那斯達克指數創下近13個月來新高，S&P500也連續第五週上漲，也使得恐慌貪婪指數出現一年以來的首見極度貪婪狀態。眼見近期美股主要指數紛紛強勢表態並突破前波高點，在連續上漲之下，可能遇到逢高獲利賣壓，不過後續有望見到更多正面經濟數據支持，目前指數已形成多頭排列，維持拉回買進策略不變。

葉家榮分析，這波美股多頭主要是由AI題材帶動，根據美銀發布報告表示，輝達在AI晶片、軟體、規模、供應和開發者生態系統中佔據獨特地位，而上週二輝達收盤市值正式站上1兆美元大關，顯示投資市場相當看好人工智慧在目前的應用需求，因此對於這波多頭攻勢無須預設高點。