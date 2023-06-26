權值股及漲多個股面臨沈重賣壓，資金轉向中小型股，協易機(4533)、百德(4563)、安鈦克(6276)、全台(3038)、笙泉(3122)、天方能源(3073)、強生(4747)、廣明(6188)、台亞(2340)、川湖(2059)、鼎天(3306)、業強(6124)、雅博(4106)、奇偶(3356)及大宇資(6111)盤中股價亮燈漲停，維繫住多頭氣勢，亦讓台股跌幅縮小，截至11點30分為止，加權股價指數約17086.15點，下跌116.25點，成交量約為1892.66億元；OTC指數為221.38點，下跌1.35點，成交量為565.18億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.33%，其次是玻璃類股及其他電子類股，分別上漲1.33%及1.3%，表現較差者為觀光類股、電子零組件類股及電腦設備類股，其中觀光類股下跌2.56%，電子零組件類股下跌1.9%，電腦設備類股下跌1.7%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲2.49%，表現最差為光電類股、下跌3.15%。

就技術面來看，上周台股逢端午節連假，僅有3個交易日，由於台股指數漲多，長假前賣壓相對較重，上周三加權股價指數以17202.4點作收，累計一周下跌86.51點，跌幅約0.05%，周K收黑，終止周K連5紅，成交量則放大為日均量3187.33億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步拉回，OTC收盤指數為222.73點，累計一周下跌1.08點，跌幅約0.48%，周K收黑，亦是終止連5紅，日均量則萎縮至760.22億元。今天台股受到端午節連假期間美股拉回影響，指數開低走低，盤中一度下探17000點關卡；此波段台股加權指數從15284點(4月26日低點)上漲至17346點(6月15日高點)，波段已大漲2062點，近期因聯準會指出仍將升息兩碼，美股出現高檔調節，外資在台股現貨轉為賣超，讓台股面臨高檔回落壓力，不過台股各期均線均呈多頭排列，指數持續沿10日均線，若中期指標MACD柱狀圖能維持多頭，如：17000支撐能守住，對整體多頭趨勢仍為正向。

分析師表示，美國聯準會主席鮑威爾示警通膨問題比想像中還要持久，重申需要進一步升息來抑制通膨，今年再升息兩次，「是很好的預測」，近期美股亦出現高檔調節，短線須留意高利率對資金動能的影響。

台股這一個多月跟隨美股驚驚漲至今，短線漲幅驚人，美股與台股均面臨沈重漲多獲利了結賣壓，尤其是個股，很多個股漲幅不僅未受今年業績不佳影響，甚至已經將明年的業績成長預期通通漲完，讓股價拉回修正機率大增，也加速類股輪動，投資人此時宜避開股價與業績不相符的個股，逢低佈局電力能源、碳權交易等政策題材股，以及電動車等相關股，減碼技術面轉弱、中長黑帶量跌破重要支撐，如：部分IC設計、汽車零組件、生技股等。