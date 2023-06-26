智冠集團董事長王俊博表示，智冠將運用過往累積的經驗與一站式服務優勢，從國內市場邁向區域型整合服務商，逐步提升海外占比。而隨著遊戲產品精緻化趨勢，除了重視美術呈現，搭配生動的音樂能夠帶來更沉浸的遊戲體驗，智冠將會擴展音樂創作服務，提供完整編曲、音效、配樂，還能加入大型交響樂團演奏，協助全球遊戲商打造具備高規格美術與音樂配音陣容的作品，全面提升視聽體驗。

對於今年三大事業群展望，遊戲事業群將以旗下MyCard整合行銷、IP研發、代理營運、社群客服、網路廣告、雲端服務、音樂美術等一站式服務開啟全球合作。自製研發產品因應激烈的市場競爭，網龍也將審慎調整研發策略，努力優化遊戲品質，結合集團行銷、營運及音樂創作等資源，打造更豐富的遊戲內容，並持續發展IP授權、合作開發與新創扶植，以及產品海外授權營運機會。代理子公司遊戲新幹線穩定營運二次元手遊《純白和弦》並開放各式主題聯動，下半年還有一款經典線上遊戲全新版本即將推出，除致力引進各類型遊戲作品，團隊亦發揮遊戲營運及社群經營經驗，延伸至創新領域之合作。

網路廣告行銷事業群方面，一帆數位持續開發擴充最新廣告技術與行銷優化工具，提供全球性網路廣告投放規畫，藉由數據科學與AI分析應用，以精準行銷助力品牌拓展，合作客戶涵蓋大型企業品牌至社區商店。一帆數位緊跟網路發展趨勢，持續增強服務差異化，推廣LINE帳號、KOL網紅合作、社群規畫及區域型潛力媒體等合作方向，除了發展不同產業及跨國市場合作機會，未來也將加速協助中小型品牌導入數位行銷應用，探索特色化廣告行銷的異業結合。

藍新集團全力發展數位金融服務，去年線上代收付交易規模續創新高，整體交易額維持雙位數年增成長，「NewebPay藍新金流」將持續優化平台端應用功能，並銜接商店需求，提供金流、物流、廣告行銷之整合服務。旗下電支子公司簡單行動支付也會加速推展「ezAIO簡單收」線下卡機應用，因應不同商店型態與經營所需，開啟多元支付及電子發票等相關服務，擴展實體通路合作據點；此外，簡單行動支付具備跨境支付業務許可，能夠協助商店快速開通支付寶、微信支付、銀聯卡等收款工具，除了線上旅遊商品，跨境inbound業務也可望隨著觀光需求逐步回升。