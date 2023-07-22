台中今年4月發生八大傳播妹怒潑滾燙火鍋驚悚事件，引起社會譁然。陳女、趙男與孫女在KTV喬2萬欠債大打出手，陳女端起滾燙火鍋朝孫女潑，陳的男友林男到場再毆打她，孫女傷痕累累、多處二度燒傷。全案台中地檢偵結，以陳等3人手段凶殘，以高溫火鍋潑人的「非人道酷刑」施暴，未立即送醫持續施暴，依傷害罪起訴，並求處重刑。

台中市西屯區1家KTV包廂今年4月21日凌晨發生打架糾紛，陳、孫2女從事八大行業，因孫女積欠經紀費用2萬元，25歲陳女與友人趙男找她談判，雙方一言不合大打出手，2女發生扭打，陳女及趙男拉扯孫女頭髮拖行、丟麥克風及水杯，並拳打腳踢，陳女並端起桌上滾燙的火鍋潑灑，孫女疼痛慘叫，趙男還不罷手，架住孫女讓陳女施暴毆打。

39歲林男獲知此事，聽說陳女遭人踢踹腹部，趕抵現場，持續對孫女摑掌施暴，導致孫女傷痕累累，頭、臉及頸、胸部及四肢等多處二度燒傷。

檢方偵訊時，陳女、林男及趙男都坦承犯行，檢方依重傷害罪諭令3人5至30萬元交保。檢方依據診斷證明，認為孫女燒傷處無法恢復原有外觀及功能，但未造成四肢及器官等機能毀敗或嚴重減損，依傷害罪起訴3人。

檢方認為，陳女3人手段凶殘，以高溫火鍋潑灑他人是「非人道酷刑」，將導致留下大面積燒燙疤痕，身心嚴重受創，且孫女遭燙傷後，竟未立即送醫，還持續施暴、毆打，犯罪情節重大，且至今遲未和解，犯後態度不佳，建請法官從重量刑。