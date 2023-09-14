●全美汽車工人聯合會（UAW）周三提出針對數家美國車廠的一系列罷工計畫，如果周四晚間仍無法達成勞資協議，這將是該工會首次同時在底特律三大汽車製造商發動罷工。UAW主席Shawn Fain表示，為了取得勝利，我們可能必須採取行動。但他也表示，如果周四沒有達成協議，UAW不會發動全公司大罷工，但如果談判沒有進展，將升級罷工行動。通用、福特與克萊斯勒母公司Stellantis與UAW代表的14.6萬名工人於2019年達成的4年薪酬協議將於周四午夜到期。Fain表示，福特提議加薪20%，通用提出加薪18%，Stellantis願意加薪17.5%，但這不及工會尋求加薪40%的一半。

●美銀對UAW可能在本周發動大罷工提出警告，稱罷工一周就足以導致美國GDP減少0.1～0.2個百分點。罷工一季，美國GDP將銳減1.6～2.1個百分點，但他認為罷工行動不太可能持續一季，因為該工會沒有資源能支撐這麼長時間的罷工。

●美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存增加395.4萬桶，市場預期為減少191.2萬桶。上周汽油庫存增加556萬桶，遠超出市場預期的增加23.7萬桶，餾分油庫存增加393.1萬桶，超出市場預期的增加130.3萬桶。原油進口量增加265.4萬桶/日。煉廠產能利用率升高0.6個百分點。

●受能源價格大漲帶動，美國8月消費者物價指數（CPI）月漲0.6%，創下2022年6月以來最大月漲幅，但符合市場預期。與去年同期相比，8月CPI上漲3.7%，高於7月份的年漲3.2%，為連續第2個月升溫，並超出市場預期的年漲3.6%。核心CPI月漲0.3%，高於市場預期的月漲0.2%；年漲4.3%，較7月份的年漲4.7%放緩，並符合市場預期。8月美國私部門每周平均實質所得下滑0.1%。

●美國8月消費者通膨數據喜憂參半，使聯準會9月維持利率不變的預期升高，周三美元指數尾盤幾近持平，微升0.05%。美國公債殖利率小跌。

●周三紐約期油收跌32美分或0.36%，報每桶88.52美元，盤初一度漲0.9%，報89.64美元，創下去年11月以來新高。倫敦布蘭特期油收跌18美分或0.19%，報每桶91.88美元，盤中最高升至92.84美元。美國原油庫存意外增加和本土產量創3年新高，加上駕車旺季結束使用油需求回落，國際油價失守10個月高點。