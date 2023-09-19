新冠疫情趨緩，民眾生活逐漸進入復甦階段，人們也開始重新以永續發展的思維，重塑疫後的健康生活方式，以預防未來的危機。教育部體育署、衛生福利部國民健康署今聯合舉辦2023「運動健康 永續臺灣」全民運動與健康論壇，針對當前國際上的運動與健康相關趨勢與議題，邀請國內外專家學者進行兩場專題演講，並邀集國內多位具相關實務推動經驗的產、官、學、研專家進行圓桌論壇，共同交流政策推廣及實務經驗。

2015年「聯合國永續發展目標」（SDGs）發布以2030年為目標，每個國家及城市皆須對社經發展承擔共同責任，其中關於健康的目標共有三項，包括確保及促進各年齡層健康生活與福祉，加強所有國家早期預警、減少風險，以及國家和全球健康風險的管理能力；並在《2030年永續發展議程》中提出「運動作為永續發展的重要推進力」，點出運動在和平、相互尊重上的實踐。此外，世界衛生組織也將2020至2030年訂為「健康老化的十年」，以支持「2030永續發展目標」理念的實踐。

為呼應世界衛生組織「健康一體 One Health」之倡議，本次論壇依循全球健康一體的「ONE WORLD, ONE HEALTH」的理念，用更寬廣的角度思考環境、生物多樣性與人類健康間的相互關係。除了以更多元的視野，帶入國內外的趨勢觀點，也展現體育署與國民健康署相關政策的亮眼成果。

專題演講上午場由來自芬蘭的于韋斯屈萊應用科技大學健康與社會研究學院體育活動與健康研究中心楊小林教授，分享芬蘭的運動政策發展及推廣經驗，以及芬蘭推廣國民身體活動的相關案例及研究成果;下午場則由中華民國超級馬拉松協會郭豐州理事長分享關於推動健康綠色賽事的成功案例，以及如何推動運動跨域合作的做法。

4場圓桌論壇則分別針對疫情前後運動型態與環境變化、全齡運動及健康推廣、高齡人口健康施政計畫，以及培養國人健康意識及永續綠生活等相關議題進行研討。