聯合國大會總辯論登場，駐美代表蕭美琴今天投書美媒，指聯大2758號決議不涉台，須迫切阻擋決議遭曲解。她呼籲聯合國，不該被威權統治，應儘早修正台灣政策。

第78屆聯合國大會總辯論18日在紐約展開，友邦瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉敦促聯合國體系接納台灣。

蕭美琴今天投書「今日美國報」（USA Today），批評北京長期透過曲解聯合國大會第2758號決議，有效阻擋台灣參與聯合國。她指出，這項1971年通過的決議，「連一次都沒提到台灣」，當然無權將台灣排除在國際舞台之外。

蕭美琴表示，中國在聯合國捏造不實法理依據，宣稱對台灣擁有主權，導致台灣記者、觀光客在全球都無法進入聯合國大樓。台灣長期遭排除，聯合國秘書長今年稍早卻未能提出條理清楚的解釋。

她說，台灣人民對此般歧視感到憤慨，「須迫切阻擋2758號決議遭曲解，這不僅破壞聯合國內法治，更致使台灣人民被噤聲」。

蕭美琴引述聯合國憲章序言「我聯合國人民同茲決心...重申基本人權」段落，提醒聯合國應銘記自己是被人民、而非威權政權所統治。她期盼聯合國和其他國際組織，盡快修正自身台灣政策，給予台灣人民公平參與的機會。

她說：「台灣已經準備好，也願意與世界分享我們的專業與經驗。但唯有給（台灣）機會幫忙，台灣才能夠幫忙。」

蕭美琴也利用機會，感謝理念相近國家支持台灣有意義國際參與。她舉例，美國聯邦眾議院7月通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），主張2758號決議不涉台，支持台灣參與國際組織。

此外，第78屆聯合國大會期間，日本新任外務大臣上川陽子18日代表七大工業國集團（G7）外長發布聲明，重申支持台灣有意義參與國際組織，並關切中國在印太區域的脅迫性行動。

呼應蕭美琴投書訴求，美國參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）今天下午發布聯合聲明，指2758號決議並未提及台灣地位。

兩位外交領袖指出，自決議52年前獲通過以來，北京試圖利用2758號決議來強化自身「一中原則」，但這與美國「一中政策」不同。「與北京所稱相反，決議的通過不代表國際社會接受中國對台灣的主張。」

他們強調，台灣在國際組織有意義參與，完全符合2758號決議的文字與精神。他們呼籲美國與理念相近夥伴拿出更多作為，支持民主與台灣。（編輯：陳正健）1120921