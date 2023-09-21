世界先進2023年8月自結合併營收35.16億元，月減2.23％、年減達29.28％，仍持穩今年以來高檔、創同期第三高。累計前8月合併營收251.54億元、年減達34.54％，亦創同期第三高。

世界先進預期第三季晶圓出貨量將季增4～6％，稼動率約略持平第二季60％水準，平均售價（ASP）亦持平。惟受生產成本及折舊費用增加影響，毛利率估降至25～27％，以中位數26％計算將下探10年半低點。

世界先進預期第三季大面板驅動IC及電源管理產品營收占比將略升，月產能將季增約5％、達28.7萬片8吋晶圓，全年產能維持年增6～7％、達335.2萬片不變。今年資本支出將略低於100億元，其中60％用於晶圓五廠設施及產能建置。

投顧法人表示，世界先進第三季營運表現可望符合財測預期，雖然折舊及電費上升使毛利率下滑，但匯率將帶來些許正面效益。展望後市，雖有急單及新產品需求，但整體市場終端需求仍疲、訂單能見度僅約3個月，預期短期稼動率難見明顯提升，對營運維持審慎看待。

投顧法人認為，由於手機需求較差、PC未見明顯起色、面板驅動IC拉貨力道下滑，工控及車用需求放緩，預估世界先進第三季每股盈餘約0.94元，全年約3.93元、降至近3年低，由於稼動率明年第二季後才有機會見到顯著好轉，故維持「中立」評等。

為因應擴建廠務設施、購買機器設備及其他資本支出，世界先進發行國內首次無擔保公司債60億元，包括5年期甲券20億元、7年期乙券40億元，每張面額1000萬元，依票面金額十足發行，甲券、乙券的固定年利率分為1.68％及1.75％。