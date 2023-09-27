耕興今年受到大客戶遞延影響，第2季旺季不旺，但隨著新機陸續上市，營收緩步增加，8月營收3.96億元，是4個月來最高，由於大客戶訂單遞延到年底，將挹注第4季的營運，原本第2、3季的旺季延後到第4季。

今年AI伺服器產業帶動風潮，該類產品出貨需於測試距離10米的超大型電波暗室執行，大電流電磁波干擾測試檢驗的需求也同步大幅增加，耕興規畫擴增第二間大電流專用10米電波暗室，以因應未來相關伺服器的需求。

Wifi-7已經有廠商積極布局，預期2024年Wifi-7將會加速放量，可望一舉成為新機種的主流技術規格，除基地台類路由器裝置外開始導入接收終端裝置內如智慧型手機、筆電、平板等產品。耕興Wi-Fi 7訂單9月起逐步增加，現有產能可能無法因應未來需求。

耕興本次獲得「2023外資精選台灣100強」企業，從營運績效來看，耕興2022年淨利率達30.66％、股東權益報酬率32.2％分別優於百強平均2022年淨利率為21％、29％的水準。耕興表示，公司不只是為消費者在各式AIoT連網裝置做第一道品質、安全、健康的把關，並重視公司治理與投資人關係等面向，從2007年上櫃16年以來，平均現金配息率保持在近8成的水準，外資持股比重逾5成。