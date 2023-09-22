有些人是奉獻型人格，即便再優秀，也容易在感情中迷失自己，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，最會為情所困，無論發生什麼事情，第一個犧牲的總是自己的權益，不懂得止損，讓旁人看了直搖頭。

▍巨蟹座

巨蟹座個性溫和善良，懂得體貼、關懷他人，尤其是對家庭和親情有著極強的責任感，不過太過敏感和情感豐富的特質，有時也會成為他們的軟肋。即便巨蟹工作能力多麼出色，也很容易被自己的感情所困擾，變得患得患失，要想擺脫困境，就必須學會平衡自身的情感，不要讓感情問題成為壓倒一切的最後稻草。

▍天秤座

天秤座社交能力強，善於與人相處，並且重視公平和正義，不過他們常常在感情上猶豫不決，只因為天秤總是試圖平衡各種利弊和考慮每個人的感受，導致錯失愛情的機會，或是在感情關係中過於犧牲自己。天秤座若想擺脫困境，就必須學會更加果斷，不要一再消耗自己的能量。

▍雙魚座

雙魚座個性敏感，在感情世界中的共情能力極強，同時擁有強烈的直覺，不過這樣的深情和直覺，有時也會讓他們陷入困境，容易為了他人的需求而犧牲自己。此外，雙魚常常被感情所迷惑，不清楚自己真正要的是什麼，導致關係變得更加混亂，若想擺脫困境，雙魚要學著更加堅定自己的信念，避免被情感問題所困擾。