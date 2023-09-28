中秋節氣場強大，是求姻緣、搶財運大好時機，專研星座塔羅的小孟老師在臉書發文說、中秋是太陰娘娘、土地公的生日，靠著這兩神尊賜福加持，善用4種開運大法轉運，就可擺脫之前的諸多不順，不僅可順利脫單，還能正財偏財賺飽飽。

中秋4種開運大法如下：

▌單身求正緣大法

中國古代「月神」就是太陰娘娘，又被稱作「月娘」、「太陰星君」，在民間也將農曆8月15日訂定為「太陰娘娘」的誕辰日。小孟老師建議，單身的人求姻緣，可在中秋凌晨0時0分，擺放8個蠟燭並圍成一圈，同時放15條紅線在圓圈正中間，這時人可以站在圓圈外，雙手合十向月亮禱告「信徒某某某家住在哪裡，目前單身，希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣，會在下一次中秋夜準備月餅與糕點來答謝祢」。

▌ 求愛情大法

已有戀人者想要感情順遂，可在中秋凌晨0時0分，準備另一半或暗戀對象的照片，並拿一面鏡子照向月亮，同時在鏡旁放置兩張照片，象徵吸收月神的能量到地面，使兩人團圓。小孟老師也提醒，必須在鏡子前後左右各點一支香，待香燒完就能得到月神的祝福。

▌求工作開運「滿月黃金大法」

中秋這天也是土地公的生日，若想求得工作旺財運，可在月圓時找到23枚硬幣，因為當天為農曆8月15日，而8+15得到的數字是23。至於硬幣的擺法，則是頭為上、數字朝下，且23枚硬幣應圍繞成一個圓圈。硬幣擺放後，人要盤坐在圓圈內，並且在前方擺放一個碗，碗內要放入黑矅眼水晶與白水晶，象徵太極黑與白，完成後向上天稟報：「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高升」，唸完49遍後，將所有硬幣集結存入銀行，就可以扭轉乾坤。

▌ 求財運「五路吸金大法」

在中秋正午找尋離家中最近的土地公廟，拿5罐礦泉水放至於土地公供桌上，並向土地公祈求：「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水，我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺」，拜完後拿回家連喝5天，土地公就會賜福給你。