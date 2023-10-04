智易今年以來在歐洲及印度市場出貨持續暢旺下，推升該公司營收下半年來持續走高，9月營收48.52億元，月增6.59％，年成長7.3％，第三季營收138.71億元，較上季成長14.28％，也較去年同期成長8.51％。累計今年前三季營收為370.3億元，較去年同期成長9.01％。
智易9月營收再衝歷史新高
網通大廠智易（3596）公布9月營收為48.52億元，第三季營收為138.71億元，單月營收及第三季營收同步創下歷史新高。
網通大廠智易（3596）公布9月營收為48.52億元，第三季營收為138.71億元，單月營收及第三季營收同步創下歷史新高。
智易今年以來在歐洲及印度市場出貨持續暢旺下，推升該公司營收下半年來持續走高，9月營收48.52億元，月增6.59％，年成長7.3％，第三季營收138.71億元，較上季成長14.28％，也較去年同期成長8.51％。累計今年前三季營收為370.3億元，較去年同期成長9.01％。
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