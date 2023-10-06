倉佑表示，9月營收月增13.3％，主要受惠於第四季汽車傳統銷售旺季將至，帶動來自美洲地區之AM與OES市場客戶的拉貨力道提振，旗下各項自動變速箱、重型卡車離合器等訂單出貨量明顯較上月增加所致。

另從倉佑第三季客戶市場別營收比重來看，OEM、AM、OES市場分別為44％、47％、9％，其中，AM、OES市場客戶的營收比重較去年同期增加1個百分點。

倉佑說明，由於AM與OES市場的平均毛利率享有優於整體平均之水準，加上定價策略調整的成效展開，以及處分虧損的中國無錫廠，將有機會對第三季整體毛利率與獲利表現帶來正面成長的挹注。

倉佑指出，觀察近期美國OEM市場飽受品牌車廠罷工風波之影響，消費者購車意願將有機會轉向舊車、二手車市場，並進一步助力AM與OES市場第四季銷售業績呈旺季更旺態勢的可能性，創造相關供應鏈良好的業務接單動能。

展望2023年第四季，倉佑表示，旗下主要AM與OES市場客戶在聖誕節前夕持續針對旗下各項自動變速箱、重型卡車離合器等關鍵零組件可望加大拉貨力道，除有效中和OEM市場客戶出貨量放緩的影響數，亦在AM與OES市場客戶的營收比重穩健拉升、成本與費用管控得宜、生產製程效率優化下，有望助力第四季整體獲利能力更上一層樓。