健喬營收成長主要歸因於心血管、泌尿道以及呼吸道用藥等產品相較去年同期依然保持了兩位數的增長。特別是在呼吸道症狀品牌藥方面，市場需求得到了充分的滿足，也在此過程中扮演了重要的角色。

目前愛克痰逐步成為所有呼吸道症狀的處方藥之一。其中，愛克痰顆粒劑在九月份的銷售較去年同期增長了30％，前九個月的增長率達到了69％。在接下來的數月中，由於東南亞市場持續看好，再加上中國新市場的潛力，帶動公司的營收表現不容小覷。

另一個推動成長的因素是，國內鼻噴市場的銷售排名第二至第四的三個成分，分別是Mometasone、Triamcinolone和Budesonide，已有藥證且可以充分供貨的唯一藥廠就是健喬。有鑑於過敏性鼻炎的易發季節即將到來，再加上原廠藥品的短缺問題尚未得到緩解，第四季度的有望延續第三季度的強勁表現，出貨勢頭仍然暢旺。

面對去年高基期所帶來的營收挑戰，健喬今年前九月持續交出了年增率正數的亮眼成績。隨著時序進入冬季，三大治療領域的處方需求將明顯增加，旺季表現將樂觀可期。