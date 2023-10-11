聯強表示，第三季終端消費市場受惠於手機新機上市，以及返校季的購物需求，整體買氣有所回溫。其中通訊業務年增23％，主要來自印尼與澳洲市場分別大幅成長69％與37％，台灣也成長9％。

資訊消費業務部份，消費型筆電／桌機、電競／遊戲、儲存裝置／電腦組件等產品，在歷經連續三～五季的雙位數衰退後，第三季已止跌回穩，使得資訊消費業務第三季營收年減幅縮減至個位數，並季增9％。

商用業務受到大陸與台灣市場需求大幅放緩的影響，第三季較去年同期下滑10％，包括商務型筆電／桌機、伺服器、儲存系統、網路／資安等各類產品，均有10％～15％以上的衰退，雲端服務與軟體則持穩。

半導體業務則因整體市場前景不明、客戶拉貨趨於保守，第三季旺季不旺，僅較第二季微幅增加1％，較去年同期則下滑9％。

累計前三季聯強營收2,831億元，年減10％。其中資訊消費衰退19％；商用加值與半導體均微幅下滑5％；通訊則年增1％。

展望第四季，聯強認為市場情勢難以預測，但聯強秉持不斷優化自身經營體質，透過精簡運作以敏捷因應市場的變動，預期第四季的營運表現，仍可望保持逐季走升的趨勢。