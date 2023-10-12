光學大廠大立光（3008）今日舉行第三季法說會，今年第三季合併營收136.29億元，季增66.32％，為今年單季新高；營業毛利為58億元，季增43.64％，亦是今年單季新高，單季合併毛利率為42.56％，季減6.72個百分點，為2013年第一季以來新低。

大立光第三季合併毛利率為42.56％，季減6.72個百分點，為2013年第一季以來單季新低，在業外挹注下，單季稅後純益59.53億元，季增61.05％，累計前三季每股盈餘為96.93元。

第三季單季營業淨利率為28.5％，季減5.09個百分點，為2012年第三季以來單季新低，在業外挹注下，單季稅前盈餘為70.45億元，季增40.24％，稅後純益為59.53億元，季增61.05％，單季每股盈餘為44.6元。

大立光今年前三季合併營收為309.59億元，年減7％，營業毛利為143.52億元，年減20％，合併毛利率為46.36％，年減7.85個百分點，營業淨利為99.05億元，年減27％，營業淨利率為31.99％，年減8.87個百分點，稅前盈餘為159.78億元，年減29％，稅後純益為129.37億元，年減30％，每股盈餘為96.93元。