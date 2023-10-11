第3季為傳統旺季，且汽車及伺服器需求增溫，健鼎9月合併營收約55.59億元，月增1%，年減5.2%，累計第3季合併營收為162.39億元，季增20.1%，年減5.5%，累計今年前9月合併營收439.11億元，年減14%。

健鼎表示，第4季汽車板拉貨動能轉強，且伺服器需求穩定，為淡季挹注動能，預估第4季營運可望維持第3季水準。

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