帝圖（6650）9月營收3,819萬元，年增41.68％，主要來自夏季拍賣會創佳績的佣金收入；累計前三季營收1.36億元、年增3.37％。

帝圖藝術拍賣會十周年慶典夏季拍賣會有多件千萬級作品高價成交，傳承有序的台灣生貨吸引買家參與競拍，帶動整場拍賣會成交金額超過2.5億元。

其中，張大千的作品是吸金焦點，他的《霍山瑞靄》以2,600萬元、《潑彩蜀中四天下》以2,450萬元落槌，還有溥心畬的《西山逸士擬吳門山水六聯屏》以2,300萬元落槌，徐悲鴻的《駿馬昂揚圖》以1,250萬元落槌。

另外在「古董珍玩」專場表現亮眼，太平紳士徐展堂舊藏《盛唐 八世紀三彩立馬》以1,300萬元落槌，突破台灣拍賣唐三彩最高紀錄。另一件台北寒舍舊藏《清乾隆 御製紫檀雕西蕃蓮紋三彎腿炕桌》，以420萬元落槌。

帝圖表示，後疫情時代書畫及藝術拍賣市場信心回溫。帝圖將持續追求毛利率高且較穩定之拍賣仲介服務，預計台灣生貨、精品受到市場追捧；同時進行線上線下垂直整合布局，透過線上流量成長，吸引新進場收藏家。