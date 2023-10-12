帝圖9月營收0.38億元，年增42％，主要9月夏季拍賣會創造亮眼佳績所致。「帝圖藝術拍賣會」9月24日舉辦十周年慶典夏季拍賣會圓滿收官，「近現代及古代書畫」專場由溥心畬山水六聯屏及張大千潑彩蜀中四天下重量領銜，「北美秘藏-西山逸士擬古書畫菁華」專題，推出之溥心畬《西山逸士擬吳門山水六聯屏》以新台幣2300萬落槌，而「四川旅台同鄉珍藏張大千繪古蜀四天下書畫精品」專題，推出之張大千《潑彩蜀中四天下》以新台幣2,450萬落槌，傳承有序的台灣生貨持續吸引買家踴躍參與競拍。本次夏拍共計有多件千萬級作品高價成交，帶動夏拍整場成交金額超過2.5億元新台幣，持續提振台灣藝術拍賣市場信心。

此外，「近現代及古代書畫」專場佳績頻傳，場內拍賣焦點為「龍坡雅集-臺靜農舊藏及書畫專題」重要作品張大千《霍山瑞靄》以2600萬元落槌，場內買家追價熱絡，此作換算單位面積來看，一才大約拍出逾1500萬元之成交價，可知受到藏家高度追捧。此外，夏拍成交亮點亦有張大千《游戲神通擬石濤山水大長卷》以1,450萬元落槌，以及徐悲鴻《駿馬昂揚圖》以1,250萬元落槌。