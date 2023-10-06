晶圓代工大廠聯電（2303）公布9月合併營收為190.52億元，較上月微幅增加0.53％，第三季營收570.68億元，也較上季小幅增加1.37％，第三季營收表現大致符合市場預期。
聯電9月合併營收為190.52億元，較上月微幅增加0.53％，仍較去年同期衰退24.45％，第三季合併營收570.68億元，也較上季小幅增加1.37％，仍較去年同期衰退24.3％，累計今年前三季合併營收為1675.74億元，較去年同期衰退20.53％。
晶圓代工大廠聯電（2303）公布9月合併營收為190.52億元，較上月微幅增加0.53％，第三季營收570.68億元，也較上季小幅增加1.37％，第三季營收表現大致符合市場預期。
聯電9月合併營收為190.52億元，較上月微幅增加0.53％，仍較去年同期衰退24.45％，第三季合併營收570.68億元，也較上季小幅增加1.37％，仍較去年同期衰退24.3％，累計今年前三季合併營收為1675.74億元，較去年同期衰退20.53％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。