晶圓代工大廠聯電（2303）公布9月合併營收為190.52億元，較上月微幅增加0.53％，第三季營收570.68億元，也較上季小幅增加1.37％，第三季營收表現大致符合市場預期。

聯電9月合併營收為190.52億元，較上月微幅增加0.53％，仍較去年同期衰退24.45％，第三季合併營收570.68億元，也較上季小幅增加1.37％，仍較去年同期衰退24.3％，累計今年前三季合併營收為1675.74億元，較去年同期衰退20.53％。