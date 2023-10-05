男星高雲翔（現改名為：高晟暉）過去演出《羋月傳》闖出知名度，甚至為他獲得「草原春藥」的封號，未料2018年在澳洲捲入性侵案，雖最後獲判無罪，但已讓他形象盡失，工作全無，最近還被拍到剃了光頭，身形發福成大叔。而他先前演出的戲劇《驚天岳雷》近日將播出，讓想念他的粉絲還是可以從這部作品中懷念他過去的帥度。

高雲翔2015年拍攝《驚天岳雷》，卻因性侵疑雲導致作品上映被卡關，近日該部戲終於要上映，他在《驚天岳雷》飾演男主角岳雷，從一個不知天高地厚，生性魯莽的紈褲子弟，因父兄遭遇陷害，家族衰敗，為了復仇逐漸成為頂天立地的男子漢，與秦檜鬥智鬥勇。除了復仇劇情是一大看點，感情線可是作為貫穿全劇的主軸，在劇中岳雷被三個女子深愛著，宛如「男版《羋月傳》」的劇情。

劇中集結台灣觀眾耳熟能詳，實力演技派或是老戲骨，像是在《步步驚心》飾演劉詩詩死對頭的劉玥霏 （原名：劉雨欣），這次在《驚天岳雷》中飾演秦檜養女秦娥；在《情深深雨濛濛》裡飾演潑辣刻薄雪姨的王琳，在劇中搖身變身賢妻良母，身著樸實服飾，演繹隱忍又有智慧的岳飛夫人。

此外，還有台灣觀眾熟悉的釋小龍、翁虹，前者飾演岳雷知心好友牛通，後者則飾演素顏出鏡飾演韋太后。劇中故事線在南宋戰火紛飛的時代，時局動盪，岳飛及長子岳雲被害後，二子岳雷在武癡皇子阿琮（朱梓驍 飾）、民女夏雲飛（李曼 飾）、換帖兄弟牛通及江湖義士的幫助下，最終伸張正義，替父兄平反。《驚天岳雷》於10/4起，龍華戲劇台MOD352，平日晚間八點，全球首播。