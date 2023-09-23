童星時期便出道走紅的郝劭文近年將重心放到大陸做電商直播，去年愚人節他向化妝師女友林寧瑞求婚成功，今年舉行婚禮還找來釋小龍當伴郎。近日郝劭文帶老婆上大陸實境節目，片段中可見郝劭文罕見在鏡頭前對太太發飆，要她不用教自己做事，林寧瑞起初有點尷尬，後來使出背後抱等撒嬌招數讓郝劭文瞬間熄火，網友也讚林寧瑞很懂老公心。

郝劭文去年宣布要結婚後，就引來網友起底林寧瑞背景，發現她有過一段婚姻並有一個女兒，郝劭文則表示自己終於要成為有家的男人，以後不許有人欺負他太太，直播工作時發現有人留言攻擊林寧瑞長相，郝劭文也會霸氣護妻說：「如果老是說我老婆老的話，我會生氣喔」。

郝劭文近來跟林寧瑞一同上家庭實境觀察節目《家務優等生》，影片中可見郝劭文在做事，林寧瑞因看他把廚房弄亂忍不住嘮叨，總被貼上愛妻號標籤的郝劭文難得在鏡頭前變臉，要林寧瑞不用教他該怎麼做，林寧瑞馬上認錯後，又主動從背後抱起郝劭文，說：「聽我說謝謝你」，接著捏捏郝劭文的肚子說真好摸，郝劭文也破冰笑說：「妳看，幾十年養出的肚子，就便宜妳了」。

成為人夫後的郝劭文也成為太太和前夫所生繼女的繼父，直播時有人針對這點開酸，諷刺他：「幫別人養女兒，提款機」，郝劭文也沒動怒回應說，大家活在這世上都不容易，不需要見不別人好，別人過的不幸也不會讓自己過得比較好，更表示擇偶要慎重，要選看的到未來的對象，很感謝他找到合適的對象，也感謝大多數網友的祝福。