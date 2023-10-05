藝人劉雨柔2020年3月到台北市大安區某拳擊館練拳，沒想到卻在淋浴間遭針孔攝影機偷拍，讓她情緒崩潰罹患恐慌症，如今上節目再次提到這段過往，她表示由於老公不理解病情，導致內心再次受到傷害。

劉雨柔表示被偷拍後，身心崩潰到去看心理醫師，事後只要看到廁所就會心生恐懼，加上針孔攝影機形狀類似充電器，就連手機要充電時也會感到害怕。由於長時間處於高壓狀態，導致身體出現狀況，甚至嚴重到把自己關在不開燈的房間內，一天更哭掉兩大包衛生紙，因此不斷反覆問自己：「為什麼是自己發生這種事情」、「為什麼這麼信任的人要做這些事情」。

劉雨柔回想起當時狀況差到三天未進食，才意識到自己很久沒吃東西，沒想到硬逼自己進食，反而把東西全吐出來，還萌生出「傷害自己的念頭」，讓她決定趕緊就醫，經過診斷後才知道罹患嚴重的心理疾病，包括恐慌症、憂鬱症及內分泌失調，不過內心最感到受創的則是老公事後的態度。

劉雨柔指出前夫對於她遭偷拍一事，雖然感到氣憤，但仍繼續在她出事的健身房教課，理由則是：「可能場地費比較便宜」、「他的學生在那邊上課習慣」，藉著上述種種原因來說服她，對此，她指出當時只能說服自己，不要影響前夫賺錢，也不要將壓力加諸在他身上，不過時間久了之後，內心還是有所不平衡。

由於當時劉雨柔的前婆婆剛好住院，前夫必須蠟燭兩頭燒，沒想到某天質問她：「妳什麼時候才要去醫院看我媽？」由於當時飽受恐慌症所苦，只要出門就會手腳發麻和開始喘，忍不住反問老公：「你知道我生病了嗎？你真的知道我現在的狀況嗎？還是你覺得我是在開玩笑？」沒想到前夫竟回覆：「我當然知道妳心理生病了，但是妳可以走啊，妳為什麼不去看一下她？」更強調：「她躺在病床上，就是一個病人」，讓她內心相當受傷，也成為離婚的導火線之一。

【新聞挖挖哇】愛為何讓人恐慌？賴世雄伴前妻洗腎34年不離不棄！劉雨柔6年婚姻被摧毀「關鍵導火線」太意外！最信任的人傷害我最深？ （影片／新聞挖挖哇Youtube）

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