陳姓男子網路訂台中市某日租套房，今年4月2日與友人入住，赫然在電視機及浴室各發現1個密錄器，他驚覺遭偷拍嚇得報警，經警方調查發現竟是73歲高齡的蕭姓女房東所裝設，法官依竊錄他人非公開活動罪判拘役40日，得易科罰金，可上訴。

陳今年4月2日透過網路訂房下單承租中市1處日租套房，與蕭姓女房東接洽後，即與友人入住，沒想到，察覺電視機下方及浴室有異，經仔細查看赫然各發現1個針孔密錄器，驚慌報案。

警方獲報到場，查扣充電頭密錄器、掛勾密錄器等物，各錄下陳與友人在套房休息等畫面。

73歲蕭姓女房東到案，坦承她購買2個隱藏式攝影鏡頭（密錄器），在去年6月9日後分別裝設在套房的電視機下方及浴室後，並在今年4月2日將套房出租給陳，但未透露犯罪動機。

法官以蕭婦無故以錄影竊錄他人非公開活動，侵害陳姓房客隱私，雖然坦承犯行，但未與受害人達成和解，經考量她沒有前科紀錄，且竊錄內容時間尚短，所侵害被害人的隱私程度不大，依犯竊錄他人非公開活動罪，判拘役40日，得易科罰金，密錄器及記憶卡等宣告沒收。

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