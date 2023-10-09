「豪華露營俱樂部Glamping Club」位於台中大安旗下豪華露營《向海那漾》，及彰化社頭豪華Spa露營《清水那方》9日宣布，將在10月13日至10月16日的2023台中國際旅展（ATTA）期間，祭出比自助露營，還便宜的超狂特惠價，試圖吸引買氣。

ATTA10月13日至16日的早上10點至下午18點，地點在台中國際展覽館（烏日區中山路三段一號）登場。

台中大安豪華露營《向海那漾》及彰化社頭豪華Spa露營《清水那方》，高質量的露營體驗，同時擁有最FUN肆的入住方案，讓您用最豪華設施、最高級的設備，且最優惠的價錢，盡情放肆玩樂!

全台首創溫泉SPA豪華露營，露營帳篷內，即可泡澡擁有12坪的大帳篷，內部高達4米，周圍綠意盎然，樹木環繞，享受充滿芬多精的慢活氛圍，全台首創Spa懶人免裝備豪華露營區，與大自然僅有一布之隔。

緊鄰八卦山脈的《清水那方》表示，將祭出台中ATTA旅展「Fun肆價」，平日（周日至周四）四人住宿，原價1.6萬元的四人帳，旅展期間，單帳最低價，只要3,800元／帳，平均一人只需950元，體驗全台唯一在帳篷內泡澡的SPA級享受。

同樣地，位於台中市大安區的《向海那漾》，在台中ATTA旅展，也祭出下殺「放肆價」，平日（周日至周四）四人住宿，原價1.6萬元，下殺最低優惠至6,000元／帳，平均每人只需1, 500元，讓您體驗豪華懶人露營，盡情的Fun肆玩樂。

《向海那漾》全包式複合豪華露營區，擁有得天獨厚濱海美景！住宿客人可在浪漫沙灘踏浪，也可以在泳池消暑戲水，更能於海景夕陽美景或森林浴中漫步，豐富多樣化的園區設施，一次滿足對假期玩樂的需求，讓奢華享受成為露營的一大亮點。

「豪華露營俱樂部Glamping Club」，除推廣優質露營場地外，在露營體驗的同時，讓民眾擁有食衣住行育樂，及各式表演與設施，最完美的假期，就此展開，上述兩處的豪華露營，等你來體驗！