百貨龍頭新光三越全台品牌最高規格的信義區信義新天地四個館預計下周19日開打周年慶，將攜手超過 1000 個專櫃、近 40％ 的獨家品牌、百萬組獨家商品出擊，全檔業績目標挑戰63億元，再創新高紀錄。

新光三越首波周年慶由台北南西店、台中中港店領軍桃園、嘉義、台南中山與高雄三多等六店於5日出擊，在雙十連假帶動下，人潮增1成，首波業績符合預期1％以上成長，根據統計，首六日全台共賣出 9000 支iphone，專業彩妝、精品彩妝與香氛等表現優成長8-10％，其中包括香奈兒、迪奧、Valentino、Tom Ford等精品彩妝的底妝與口紅賣得最好。

此外，台中豪宅多，相對帶動智能家電電視、家用寢床等業績動能雙位數成長，而脫掉口罩帶動彩妝業績，也順勢觸動美容儀等銷售開紅盤。

緊接著下周19日起第二波周年慶以台北信義新天地四大店為首，將祭出最頂規周年慶，除了導入新品牌、新概念專區，合計共進行 6 個樓層、超過 3500 坪的空間改造，周年慶最具指標的化妝品，匯集超過 37 家香氛品牌，首四日提供有超過 10 萬組優惠「保證最低價」促銷，加上日本展、韓國展首次於周年慶期間接力吸客，預計吸引超過 20 萬人次參與。

新光三越今年周年慶全檔目標206億元、年增1％，平均各店周年慶業績占比在20-25％，以信義新天地來說，約占21-22％，在今年首度開放觀光客加入周年慶優惠行列下，信義新天地有信心達標63億元，甚至超標。