台南「土城仔迎春牛」活動是具有40餘年歷史的台南市定民俗，明年「甲辰年春牛」將首度開放民眾參與製作，正統鹿耳門聖母廟16日舉辦「萬人糊春牛‧人人種福田」啟動儀式，台南市長黃偉哲與現場民眾、國小及幼兒園學童共同「開糊」，一起為聖母廟甲辰年春牛糊下第一片「春牛肉」，也邀請全台民眾來訪正統鹿耳門聖母廟一起糊春牛、種福田。

明年「甲辰年春牛」將首度開放民眾參與製作（圖片來源：臺南市政府提供）

黃偉哲表示，「萬人糊春牛」活動是台南市重要的民俗文化，兼具宗教與歷史文化意涵，雖然隨著科技發展，傳統文化已日漸式微，但在市府、廟方與各界共同努力下，期盼透過民俗活動將台南獨有的文化資產綿延傳承，也讓下一代了解其中意義。明年是台南400年，為台南重要盛事之一，市府將與民間團體一起全力推廣，讓更多人認識到台南的文化與宗教。

「萬人糊春牛」活動是期盼透過民俗活動將台南獨有的文化資產綿延傳承，也讓下一代了解其中意義。（圖片來源：臺南市政府提供）

今日活動中邀請土城周邊學校師生一起來糊紙，正統鹿耳門聖母廟表示，「牛」象徵著台南早期的種田文化，期盼讓這些國家未來的棟樑都能夠記得春牛的精神，尤其「腳」代表的意涵是扎根及基礎，活動特別安排幼兒園的小朋友來糊製「春牛腳」。活動場面相當熱鬧，市議員蔡麗青與黃麗招也到場共襄盛舉。

以「五行紙」製成的「春牛肉」層層糊貼，非常特別有趣（圖片來源：臺南市政府提供）

正統鹿耳門聖母廟指出，今年在王增榮主任委員的支持下，糊紙藝術保存者吳文進道長首度挑戰「全程於聖母廟內製作春牛」，並且開設「春牛創作坊」，總共集結四十餘位傳習師傅群，來教導有興趣的民眾糊製春牛，全程遵循古法，以宣紙手捻「紙撚釘」，綑綁具有韌性的「竹皮」，第二階段則是以「五行紙」製成的「春牛肉」層層糊貼，非常特別有趣，歡迎大家都能一起來共同體驗。