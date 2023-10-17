微風信義ONITSUKA TIGER NANKYOKU TIGER BOOT ，推薦價1萬9480元。（微風提供）

微風松高JORDAN Air Jordan XXXVIII FIBA PF，推薦價7200元。（微風提供）

信義區百貨：微風信義Ｘ微風松高Ｘ微風南山時尚周年慶將於10月19日至到11月6日（一）登場，續以高回饋主打，期間於各館指定區域當日單筆達門檻，享微風會員專屬酬賓回饋，其中微風信義高級珠寶滿3萬元贈1萬5000點；國際精品滿1萬元贈1萬點；名品服飾、時尚生活滿5000元贈5000點等。

微風信義區三家館別也共超過50個新櫃登場，包括微風南山Bottega Veneta、GIVENCHY、Philipp Plein、AMIRI、DSQUARED2等國際品牌；微風信義的GUERLAIN嬌蘭藝術沙龍高訂系列期間限定精品店、Van Cleef & Arpels珠寶花園香氛、SCENTASIA、Molton Brown、DOUBLE TAKE、PINKSELFIE等；微風南山餐飲－鵝川、涓豆腐已到位，緊接著海底撈、樂蝦拉麵、樂葵法式鐵板燒、川雅等也將陸續登場；微風松高改裝，各大旗艦店到位：宜得利家居、Lululemon旗艦店、H&M、JORDAN、MUJI旗艦店，還有莫凡彼Mövenpick Café信義區獨家門市也將於11月將登場，預估表現與去年同期相比會有成長。

而周年慶最重要的抽獎活動，看好民眾報復性出國旅遊，會員於微風信義、微風松高、微風南山各館當日單筆滿6000元起，可抽價值10萬元的長榮航空電子交換機票；另新增點數兌換專區，推出馥蘭朵集團精品溫泉、花蓮秧悦美地一泊一食、苗栗寨酌然野奢庄園奢華露營住宿、長榮航空哩程等好康優惠，透過與異業合作放大手中點數價值。