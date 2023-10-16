充滿神秘氛圍的萬聖節逼近，outlet搶攻節慶商機推搞怪活動，別出心裁的驚悚場面同樣能在今年看見，變裝同歡還可拿小禮物；另有獨家餐點、消費滿額折抵好康，為慶典更添看頭。

華泰名品城分析，國門重啟後，到訪園區的觀光客相較於未受疫情影響的2019年成長近20％，看好萬聖節影響力不分國界，於是在一期與三期分別打造出骷髏車庫、骷髏工廠，以繽紛色系點綴平衡恐怖感，傍晚5點後也能看見骷髏人在絢爛燈光下搖擺，展期至31日，10月最後兩周末，孩童進行萬聖裝扮並追蹤華泰名品城社群，就能拿氣球。另順應疫後市場，業者引進受年輕族群喜愛品牌Dickies、MLB、IRIS，餐飲品牌則主打貳樓，並推華泰限定餐點催旺Q4成績。

林口三井outlet「魔幻迷宮尖叫屋」不只有怪獸埋伏，搭暗黑恐怖箱提高驚悚體驗。（三井提供／朱世凱台北傳真）

林口三井outlet則有「魔幻迷宮尖叫屋」，號稱不少怪獸埋伏加上起伏的白色鬼魂飄動，帶來刺激感官體驗，走進廣場也能見到4米高的「初代超人力霸王」十分帥氣，並預告21日將舉行「超人力霸王布雷薩英雄見面會」，11月12日前憑當日消費不限金額發票，並追蹤社群就能換周邊。適逢周年慶，精選指定品牌推消費滿3000元折抵300元等優惠，每周五、六、日參加會員扣點抽獎活動，有機會獲日本迪士尼樂園門票。