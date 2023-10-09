「南瓜三次方」內餡填入新鮮南瓜泥與乳酪起司、南瓜丁與南瓜子，營養美味，售價85元。（麗緻餐旅集團提供）

「小精靈」手工餅乾以吃豆小精靈造型經典呈現，奶香四溢，讓人一秒掉入童年回憶，售價150元。（麗緻餐旅集團提供）

「起士培根幽魂」吃得到起司丁、金黃乳酪絲與焦香培根，外酥內軟鹹香美味，售價85元。（麗緻餐旅集團提供）

「核桃三魔爪」邪惡手指造型，細細品嘗可感受到迷人穀物香，售價90元。（麗緻餐旅集團提供）

10月底即將迎來大小朋友都喜愛的萬聖節，台北亞都麗緻大飯店館內的「麗緻坊」，以幽靈、木乃伊、魔鬼等鬼怪元素，打造8款期間限定的萬聖商品，造型應景吸睛，鹹甜口味兼具，售價80元起，滿足民眾過節的儀式趣味感。

「麗緻坊」烘焙團隊選用米歇爾頂級可可粉、法芙娜巧克力、新鮮南瓜泥、核桃與亞麻子等精選食材，融入鬼怪、南瓜等萬聖節元素，推出8款造型搞怪吸睛的麵包及甜點，陪民眾歡度佳節。其中驚嚇指數滿分的「起士培根幽魂」，造型恐怖似幽魂，以迷迭香及起司丁和入佛卡夏麵糰，搭配金黃乳酪絲與焦香培根，一口感受外酥內軟的鹹香滋味。

萬聖節必備的「南瓜三次方」，製程中揉入大量南瓜果泥、南瓜丁與南瓜子，內餡填入新鮮南瓜泥與乳酪起司，完美結合香濃奶香與南瓜清甜；「核桃三魔爪」以邪惡手指造型呈現，使用法式傳統手工麵糰，添加核桃、亞麻子等多種養生雜糧，細細品嘗迷人穀物香；復刻懷舊電玩的「小精靈餅乾」，以吃豆小精靈造型經典呈現，入口後奶香四溢，讓人一秒掉入童年回憶。

另一款獨眼造型的「可可木乃伊」，嚴選法國頂級米歇爾可可粉製成的歐式麵包，內層加入Cacao barry水滴巧克力與核桃顆粒，增添多重口感與堅果香；惡趣調皮的「紅豆搗蛋鬼」，無添加任何奶油，全程使用橄欖油製作，包覆著綿密紅豆泥，清甜不膩口。

甜點部份，披著鮮紅外衣的「玫莓紅魔鬼」，以覆盆莓慕斯為主體，包裹日本手工玫瑰凍及師傅嚴選荔枝凍，底層鋪滿杏仁酥菠蘿與法芙娜85％巧克力，一口品嘗馥郁莓果與多層次口感。「香芒幽靈派對」由法國頂級巧克力製成的軟綿蛋糕，層層夾入法芙娜百香果巧克力，並以香甜芒果點亮味覺，酸味柔和清爽，活潑幽靈在上方圍繞，彷彿正進行一場歡樂派對。8款應景商品即日起至10月31日於門市限量販售，售價80元至680元不等。