近日大陸有1位車主抵達自家車位時，發現車位被占，占走車位的人還在車上貼著寫有「家有喜事，占您車位用1天」的字條。這名車主本想著「你家有喜事與我何干？占我車位幹嘛？」沒想到撕下字條後竟發現對方還留下2盒菸和裝有200元人民幣（約台幣900元）的紅包，讓他馬上氣消。對此網友們也幽默留言道「只要錢到位，男才女貌早生貴子！」

大陸有1位車主，9月25日時在「小紅書」上發文，文中寫道「車位被占，氣憤不已！打開一看，下次光臨！」原來是這名車主抵達自家車位時，發現車位被人占走，對方還在車子擋風玻璃上貼著1張字條，上面寫著「家有喜事，占您車位用1天，謝謝。」

雖說對方態度有理，但對方家辦喜事，跟車主毫無關係，無故被占用車位的他感到十分生氣。不過當車主撕下字條時，竟發現對方留下2盒香菸及裝有200元人民幣（約台幣900元）的紅包，車主也因這突如其來的「驚喜」，立刻消氣。

對此不少網友將自己帶入這情境並幽默留言道「你家有喜事，關我屁……恭喜恭喜啊！」、「什麼人啊，道德綁……嫁進好人家啊！」、「憑什麼……這麼客氣」更有人表示「看第1張圖片：你憑什麼，滑到第2張：真是太客氣了，第2天來親戚還停我這吧！」