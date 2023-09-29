民進黨執政亂象不斷，光是近兩個月就爆發前瞻要3000萬給81億漁港、雲豹小公主光電利益、超思進口巴西蛋過期疑雲等多項爭議。今(29日)適逢中秋佳節，國民黨前台北市議員羅智強在臉書PO月餅照片，盤中夾了寫有「驅逐貪官，政黨輪替」8字的紙條，幫台灣許願「下架混蛋政府」。

進口蛋恐過期的食安爭議延燒，近日不斷有民眾發現買到發黑、發綠的臭蛋、爛蛋，有人將綠蛋拍照PO到臉書社團，還被行政院長陳建仁在毫無查證的前提下斥為假消息，更指示警政單位追查；農業部也提告妨害名譽，讓該民眾在8小時內迅速遭警方約談，被各界質疑綠色恐怖查水錶。

「中秋節，幫台灣許個願！」羅智強仿照「八月十五殺韃子」典故，PO出寫有「驅逐貪官，政黨輪替」的紙條，直呼「明年113，下架混蛋政府！」

羅智強還在留言區PO出28日告發陳建仁的影片強調「告陳建仁！只會查水錶的行政院長！」網友表示「期許～下架無能執政團隊」、「中秋佳節，怎麼全台灣人民都許了相同的願望？2024全台灣人民一定讓願望成真」、「加油，期待2024的驅逐貪官，政黨輪替」、「讚！心想定事成～！」