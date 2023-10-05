台中市立委第五選區（北區、北屯區）競爭激烈，民進黨提名立委參選人莊競程今（5日）公布將在10月14日在北區元保宮旁舉行競選總部成立大會，他也聲稱這是民進黨全國首發、這也是民進黨立委參選人與總統參選人賴清德全國第1場地方聯合競總成立大會。

立委中五選區是台中市長盧秀燕昔日立委任期鐵票區，國民黨此次提名現任市議員黃建豪角逐，黃建豪日前與國民黨3名青年立委參選人共同懸掛與國民黨總統參選人侯友宜及藍軍最強母雞盧秀燕合體看板。

民進黨提名現任立委莊競程定5日預告將於10月14日星期六下午3點至5點30分，在北區梅川西路3段109號元保宮旁，舉行「總統參選人賴清德、莊競程聯合競選總部」成立大會。

當天除賴清德外，也邀請立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人站台拉票，也邀請台語流行天后詹雅雯獻唱多首動聽歌曲，以及台中太陽職業籃球隊專屬啦啦隊精彩表演，用行動幫莊競程助選。

莊競程表示，自當選以來，他認真打拚，結合在地議員與里長，成功爭取許多地方發展需求與建設，2020年他提出的5政見，已一一實現。