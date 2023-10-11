民進黨今中常會中，據轉述，民進黨祕書長許立明談到藍白合議題時，引用黨主席賴清德說的話，「如何控制比賽贏得最後比賽，才是當前最重要的事」。

據轉述，許立明在黨務報告時指出，藍白合議題，有點歹戲拖棚，台灣人民也對藍白各項動作，失去信心，就他觀察，最後藍白合不合，民進黨勢必要提前做好準備；此外，過程中，逐漸顯露是藍白各懷鬼胎，也充分展現藍白各自的政治計算，做實藍白合的過程中，就是分贓政治這樣的思維。

許立明說，這對台灣民主不是健康的發展，也相信台灣民主不會接受這樣政治分贓，並在台灣民主過程被實現；藍白合不合，民進黨會持續密切關切跟觀察，所有因應方案民進黨都會準備好。

許立明也引用賴清德在會中的話說，如同主席說，不論在運動場上或選舉過程中，如何控制比賽、贏得最後比賽，才是當前最重要的事。

此外，許立明會中也提到，最近有幾個熱門話題，包括國艦國造、好油自導自演事件及國民黨立委馬文君案，有值得留意處。

他說，國防自主部分，顯然是配合境外勢力，試圖降低，甚至瓦解在國防自主上的實力，此外，也可以看得出來，這些議題，也是配合整個認知作戰，在網路社群上，用自導自演方式，製造社會對立，以抹黑民進黨的執政團隊為目的，所幸，包括行政團隊及立院黨團，還有黨的發言系統，一方面迅速釐清真相，一方面面對各種是是非非議題上，也有協同作戰，進行積極性的攻防。

許立明強調，這些抹黑扭曲及內外攻擊，一直到選舉結束，這些事都不會停止，期待未來行政團隊、立院黨團等，時時提高警覺，積極、準確回應相關攻防。