前立委林正杰。（中時資料照，陳信翰攝）

民進黨近期接連爆出綠電、進口蛋等爭議，日前更有女學生更質問民進黨總統參選人賴清德貪污相關話題，後來遭肉搜，引發外界熱議。對此，民進黨創黨元老、綽號「街頭小霸王」的前立委林正杰就砲轟，民進黨貪污、腐敗且鴨霸，「要講20分鐘才講得完」。

在林正杰之前，近期已有多位民進黨創黨元老對民進黨開炮，如前立委許國泰曾砲轟，民進黨越來越壞，它縱容自己人貪污、賺政府錢的行為，很像菲律賓前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos）所領導的政府；日前改加入民眾黨的前立委鄭寶清痛批，民進黨專制、腐化，不是愛鄉土，而是愛新台幣；前立委魏耀乾更在9月時，於民進黨37週年創黨黨員餐會上，高舉「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」的布條抗議。

林正杰今（17）日接受《中天新聞》視訊訪問時表示，沒有監督的力量是非常可怕的，民進黨現在這麼貪污、腐敗且鴨霸，是沒有監督它執政的力量，它還消滅了這些力量，如關閉《中天新聞台》、廢除掉特偵組等，「民進黨這個貪污，我要講20分鐘才講得完」，而作為最大在野黨的國民黨，則因為「像富家少爺」、沒有強悍的個性，因此無法去制衡民進黨。

林正杰提到，日前在中山大學座談會上，質問賴清德民進黨貪腐問題的女學生相當勇敢，現在很多年輕人也都覺醒，因看不慣民進黨的作為，而轉去支持民眾黨。林正杰也直言，賴清德不承認民進黨有貪污腐敗，就表示他沒有反省檢討的能力。