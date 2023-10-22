網紅「Cheap」近日在網路節目《斐姨所思》提到，相對於過去前總統馬英九主政時期，現在罵民進黨非常可怕，甚至有可能被「抄家」，引發外界熱議，民進黨總統參選人賴清德則回應，要珍惜言論自由，並注意法治問題。對此，時事評論員「歷史哥」李易修嗆問，言論自由的違法界線，不就是民進黨在訂的？羅織《中天新聞》罪名不給換照，算不算是種抄家行為？

針對Cheap的指控，賴清德昨（21）日表示，在網路世界活動的每個人，都應該珍惜台灣得來不易的民主，以及百分之百的言論自由。他提醒，發表言論要注意到法治問題，如果有不同意見，也要注意民主自由社會的本諸法治基礎，他非常希望，未來網路世界能逐步往健康正常的方向發展。

李易修今在其臉書粉專「歷史哥澄清唬」發文質疑，賴清德說要珍惜言論自由，不要違法，但言論自由的違法界線，不就是民進黨在訂的？綠營側翼近期一直猛打Cheap說的「抄家」2字，而《中天新聞》被羅織罪名、強制不給換照，導致它消失在主流媒體，算不算是種抄家行為？

李易修感嘆，馬英九執政時，沒有不給親綠媒體換照，但換民進黨執政後，卻抄了《中天新聞》的頻道，此外，儘管在3年前被關台後，《中天新聞》每場官司都勝訴，但至今仍無法復台。李易修也嘲諷，有錢人的頻道都不敵國家機器，小小的自媒體又能如何？在這種人人自危的恐怖氛圍中，怪不得那些出征的綠營側翼「要舔綠舔好舔滿」。