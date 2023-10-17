國民黨總統參選人侯友宜今日批評民進黨總統參選人賴清德的社宅政策都在騙，對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱反指，新北市自2021年至今社宅興辦量掛零，侯作為地方首長，社宅數量低於中央，還兩年擺爛不蓋，簡直包租公裝正義，與其說要把新北成功經驗和全台灣分享，不如具體說出要蓋多少戶，而非憑感覺說話。

侯友宜今赴新竹縣黨部跟基層黨工幹部舉辦選前座談，談及賴清德被學生質疑社會住宅進度緩慢，他吐槽賴清德「都在騙」，批評民進黨許多政見支票都未兌現「應該下台」。

對此，陳世凱說明，民進黨執政開始，2016年社宅政策主要是「中央補助，地方推動」；2018年賴清德在行政院長任內，主導成立國家住宅及都市更新中心，讓社宅政策到2020年之後轉為「中央主導，地方配合」。截至今年9月底，全國直接興建社宅達8萬9375戶，包租代管社宅推動也達6萬1355戶，合計推動社宅達15萬730戶。

陳世凱強調，蔡英文總統的任期到明年5月20日，社宅的數量也將兌現承諾。賴清德也提出延續蔡總統的政績，承諾未來8年內將推動13萬戶的社會住宅、17萬戶的包租代管，及提供租金補貼到每年50萬戶。合計兩任總統會共同達成25萬戶的社宅，以及25萬戶的包租代管，以及50萬戶的租金補貼，總共100萬戶，保障人民的居住權。

陳世凱表示，社會住宅的需求主要集中在都會區，侯友宜若是連這點基本的認知都沒有，要如何因地制宜、推行國政？且民進黨政府近年所興辦的所有社會住宅數量，數據在網路上通通找得到，只有國民黨裝作看不到，一味抹黑、造謠，從「好油門」到社會住宅，唯一證實的一件事就是國民黨不造謠不會選。