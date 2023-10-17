國民黨拋出開放式民主初選，今天侯辦再發信給柯辦提出他們針對「開放式民主初選」所規畫方案，將禁止遊覽車載運投票。對此，高雄市長陳其邁今（17）日以「過來人」身分指出，民進黨以前辦過民主初選，最後只能用「慘烈」2個字形容。

陳其邁提到，以前民進黨辦過這種所謂的民主初選，用「慘烈」2個字來形容，變成動員大賽，遊覽車一台一台載來投票，因此民進黨的初選逐漸做調整，現在以全民調的方式做處理，這個都是有一些歷史的軌跡，也累積不同的一些經驗。

陳其邁直言，他也注意到國民黨要回到所謂的民主初選，這個當然也考驗民眾黨總統參選人柯文哲的支持者、國民黨總統參選人侯友宜的支持者的智慧。

1995年民進黨總統初選，當時規畫採取兩階段選出候選人，最終彭明敏勝出。不過，近日民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊發文質疑當時民進黨因不當動員受到重傷。

然而，民進黨立委趙天麟抱持不同意見，他反批，民眾黨談判代表為反對國民黨公民投票的初選方式，將民進黨1995年用兩階段的總統提名初選扭曲為亂象、小圈子動員，身為「親身參與者」的他是參與人數的30萬分之一，並定調此初選為1場成功的公民運動。